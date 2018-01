Voorlopig akkoord CDU, CSU en SPD maakt 'Grote Coalitie' mogelijk: 'We willen de EU financieel versterken'

Positieflijst

Ook op het gebied van belastingen, een van de heetste hangijzers in de onderhandelingsnacht, heeft de CDU voet bij stuk gehouden. De door de sociaaldemocraten zo vurig gewenste belastingverhoging voor veelverdieners komt er niet. Het argument, dat de afgelopen dagen ook in de media al vaak werd gebruikt: de belastingdruk in Duitsland is al de hoogste van de hele EU.



Terugdenkend aan de zomer van 2015, de zomer van de Willkommenskultur, is de asielpolitiek van de CDU/CSU en SPD verder naar rechts opgeschoven dan de meeste Duitsers voor mogelijk hadden gehouden. Toch was het de SPD die bij het persbureau Reuters een lijst inleverde: de zogenaamde 'positieflijst' met daarop maar liefst zestig punten die de partij zou hebben 'binnengehaald.' Op die lijst staat onder andere dat het de sociaaldemocraten is gelukt af te spreken dat het pensioenniveau tot 2025 48 procent blijft. De CDU wilde dat eventueel verlagen.



Het is de sociaaldemocraten niet gelukt om een einde te maken aan het zorgverzekeringssysteem, waarbij rijke Duitsers met hun privéverzekering voorrang hebben ten opzichte van de Duitsers die verzekerd zijn via ziekenfondsen van de overheid. Wel heeft de SPD voor elkaar gekregen dat het werkgeversdeel in die ziekenfondsen weer gelijk wordt aan het werknemersdeel - in Duitsland betaalden werknemers de afgelopen jaren een groter deel van de premie.



Misschien wel de grootste overwinningen van de sociaaldemocraten zitten verstopt in de paragraaf over onderwijs: kinderopvang en naschoolse opvang blijft in Duitsland voorlopig gratis, voor iedereen. En, een noviteit: de nationale overheid krijgt meer bevoegdheden om zich te bemoeien met de onderwijskwaliteit in de verschillende deelstaten. Dat was tot nu toe streng verboden. Het is goed nieuws voor de grote hoeveelheid Duitse scholen die in abominabele staat verkeert, zowel materieel als kwalitatief.