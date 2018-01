Vooraanstaand Servisch-Kosovaarse politicus Oliver Ivanovic (64) vermoord

Zo trok Servië zich dinsdag stante pede terug uit de verzoeningsbesprekingen met Kosovo en riep het in plaats daarvan een spoedzitting van het kabinet bijeen. In de Kosovaarse hoofdstad Pristina organiseerde premier Ramush Haradinaj op zijn beurt een bijeenkomt van de Nationale Veiligheidsraad 'om de veiligheidssituatie in het land te bespreken'. Uit vrees voor escalatie maande EU-buitenlandchef Federica Mogherini beide landen tot kalmte en terughoudendheid.



Tijdens de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 1999 streed Ivanovic mee aan Servische zijde en later werd hij politiek voorman van de Servische minderheid die in Kosovo achterbleef. 'Hij is in het bovenste deel van zijn lichaam geschoten, en in zijn rug', zei Ivanovic' advocaat Nebosja Vlajic dinsdag. Hij zou vanuit een rijdende auto vijf keer zijn beschoten in het door Serviërs bewoonde noordelijke stadsdeel van Mitrovica, waarna hij om half tien 's ochtends in het ziekenhuis overleed.