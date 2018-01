Voor zijn boek interviewde Wolff Trumps adviseurs en vrienden: 'Volgens sommigen is hij een semi-analfabeet'

1. Trump was verbijsterd over zijn overwinning

Net als de rest van de wereld, zouden ook Trump en zijn belangrijkste campagneadviseurs op de verkiezingsdag geen rekening hebben gehouden met een overwinning. Een van hen was, nogal pikant, campagnemanager Kellyanne Conway. Volgens Wolff, die zegt dat hij in anderhalf jaar tijd uitgebreid toegang had tot Trumps 'inner circle' en het Witte Huis, hield Conway rekening met een zege van Hillary Clinton met maximaal zes procent.



Op de verkiezingsavond waren Trump en zijn vrouw Melania verbijsterd toen duidelijk werd dat ze afkoersten op een overwinning. 'Alsof hij een spook had gezien', zo beschreef Trumps zoon Donald de reactie van de Republikein. Melania, die geen zin had om haar leven in New York te verruilen voor het saaie Washington, was naar verluidt in tranen. Volgens campagnevoorzitter Steve Bannon veranderde de blik van Trump in minder dan een uur van stomverbaasd in ongelovig tot uiteindelijk geschokt.



'Maar de laatste transformatie moest nog komen', schrijft Wolff, zich baserend op een gesprek met Bannon. 'Plotseling veranderde Donald Trump in een man die het verdiend had om president van Amerika te zijn. En dat hij geschikt was voor het presidentschap.' Hoewel andere Trumpmedewerkers deze versie van Wolff tegenspreken, komt het overeen met het beeld dat al eerder bestond van Melania: dat ze niet enthousiast zou zijn geweest over een Trump-presidentschap. Tot de zomer bleef ze ook wonen in New York, samen met zoon Barron.