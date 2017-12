Voor tienduizenden moslims in India dreigt deportatie: volksregister met 'rechtmatige inwoners' opgesteld

Register

Om te bepalen wie Assam moet verlaten, is voor het eerst sinds 1951 een zogenaamd Nationaal Burgerregister (NRC) opgesteld, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen rechtmatige inwoners en diegenen die geen familiebanden in Assam hebben die teruggaan vóór 1971.



'Het NRC-register is opgesteld om illegale Bengalezen in Assam te identificeren', zegt Himanta Biswa Sarma, minister van Financiën in de deelstaat, tegen persbureau Reuters. 'Diegenen wier namen niet voorkomen in het NRC, moeten worden gedeporteerd. We nemen geen risico's en hebben daarom veiligheidsmaatregelen getroffen.'



Er zijn 60 duizend politie- en paramilitaire troepen opgetrommeld om eventuele onlusten in Assam de kop in te drukken. De regering van Bangladesh is door India niet op de hoogte gesteld van de deportatieplannen, meldt Reuters.



Lokale autoriteiten in Assam zijn al sinds 2015 bezig met het verzamelen van paspoorten, geboortecertificaten en andere documenten die volgens een bevel van het Hooggerechtshof nodig zijn om het burgerregister te legitimeren. Op Oudjaarsavond, de 31e, zal een conceptversie met daarop de eerste namen van rechtmatige inwoners worden gepubliceerd. Op een nog nader te bepalen tijdstip zal de volledige lijst verschijnen; veel namen moeten nog worden gecheckt.



De deportatieplannen worden door de Bengalen onlosmakelijk in verband gebracht met het Rohingya-scenario in buurland Myanmar, berichten Indiase media. Daar worden stateloze moslims door de boeddhistische regering met geweld richting Bangladesh verdreven. Inmiddels verblijven zo'n 600 duizend Rohingya in overvolle tentenkampen.



Niet alleen illegale Bengalen, maar ook inwoners die hun papieren niet op orde hebben, vrezen dat ze het land moeten verlaten. 'Mijn grootouders en mijn ouders zijn allemaal in India geboren, zegt leraar Asiful Rahman, een moslim, tegen persbureau Reuters. 'Maar vandaag de dag vinden we het moeilijk om documenten te verzamelen om te bewijzen dat we Indiërs zijn. Onze ouders en grootouders waren analfabeet en hebben geen documenten bewaard.'