Voor het eerst in 40 jaar heeft Noord-Korea een heuse 'First Lady'

Voormalige zangeres

De ster van Ri is de afgelopen jaren snel gestegen. Een paar jaar geleden moest de wereld nog maar raden of Kim Jong-un daadwerkelijk getrouwd was: in 2012 verscheen er plotseling een mysterieuze vrouw aan zijn zijde. Enkele weken later bevestigde de Noord-Koreaanse nationale televisie dat het huwelijk drie jaar eerder had plaatsgevonden.



Ri is een voormalige zangeres van het Unhasu-orkest, een groep jonge vrouwen die voor de elite optreedt. Meisjes worden op jonge leeftijd geselecteerd om hieraan deel te delen vanwege hun talent en hun uiterlijk. Verder is er niet veel bekend over Ri. Ze zou 29 jaar oud zijn en samen met Kim drie kinderen hebben, onder wie in elk geval een dochter.