Volledige hiv/aids-adviesraad ontslagen door regering-Trump

Zes leden van de raad namen in juni al ontslag uit protest tegen het gezondheidsbeleid van de regering. De overblijvende tien leden zijn nu ook uit hun functie ontheven, schrijft de Washington Post. De ontslagen gaan onmiddellijk in, bericht de krant, die epidemioloog Patrick Sullivan citeert. De brief 'bedankte me voor mijn eerdere bijdragen', aldus Sullivan, die op Emory University methodes ontwikkelt om hiv te testen.



President Barack Obama stelde Sullivan in mei 2016 aan voor vier jaar. PACHA, dat opgericht werd in 1995, adviseert de overheid over beleid rond hiv en aids, en over onderzoek naar behandelingen en preventie. De adviesfuncties zijn onbetaald. Het is de bedoeling dat in de raad naast dokters en wetenschappers ook patiënten en ervaringsdeskundigen zitting nemen.