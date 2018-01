Volkswoede in Pakistan over 'laks optreden' politie na ontvoering, verkrachting en moord op 7-jarig meisje

Ansari is het twaalfde meisje dat in een jaar tijd in de regio Kasur, in de deelstaat Punjab, werd ontvoerd, verkracht en omgebracht. Bewoners zijn woedend en zeggen dat de politie er geen prioriteit aan geeft om de daders te vinden.



Ansari verdween spoorloos in het weekeinde toen ze onderweg was naar een vlakbijgelegen huis waar koranles werd gegeven. Op een video die later opdook, is te zien hoe zij meeloopt met een man. Haar ouders waren op dat moment op pelgrimstocht in Saoedi-Arabië. 'Ik ben een meisje', had Ansari in haar schoolschrift geschreven op de dag van haar ontvoering. 'Mijn naam is Zainab. Mijn vaders naam is Ameen. Ik ben zeven jaar oud. Ik woon in Kasur. Ik hou van mango's.'



Nadat haar lichaam was gevonden, sloeg de vlam in de pan in de stad Kasur. Boze bewoners vielen een politiebureau aan. De politie trad vervolgens hardhandig op. Twee betogers werden gedood toen agenten met scherp schoten. Dit leidde tot nog grotere woede bij de inwoners.



Hierop besloot de premier van Punjab, Shahbaz Sharif, in te grijpen. Drie agenten werden gearresteerd omdat ze niet eerst in de lucht hadden geschoten om de demonstranten uiteen te jagen. Ook ontsloeg Sharif de politiechef van Kasur vanwege nalatigheid bij het onderzoek naar de ontvoering van Ansari. De premier bezocht woensdag de drukbezochte begrafenis van het meisje. Ook sprak hij met haar ouders. Na dit gesprek, beschuldigde de vader de politie ervan te traag te hebben gereageerd vlak na de ontvoering. 'Ik wil gerechtigheid', zei de moeder van het meisje.