VN-Veiligheidsraad stemt unaniem voor wapenstilstand in Syrië, na 'opzettelijke vertraging' door Rusland

Felle aanvallen

Militaire operaties tegen terroristische groeperingen als Islamitische Staat (IS), al-Qaeda en al-Nusra zijn echter uitgesloten van het staakt-het-vuren. In hoeverre de partijen bij het conflict zich aan zo'n wapenstilstand houden, is de vraag.



De VS beschuldigden Rusland ervan de stemming dagenlang opzettelijk vertraagd te hebben. Niets in de tekst is veranderd ten opzichte van eerdere concepten, 'behalve een paar woorden en een paar komma's', zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. 'Er is geen goede reden waarom we dit niet zouden hebben gedaan op woensdag, donderdag of vrijdag.' Haar Franse collega François Delattre zei: 'Elke minuut telt, omdat elke minuut kan leiden tot het verlies van mensenlevens'.



De Syrische regeringstroepen gingen zaterdag verder met felle aanvallen op het belegerde rebellengebied Oost-Ghouta. De overwegend door islamistische militanten gecontroleerde regio nabij de hoofdstad Damascus, ondergaat de ergste golf van aanvallen sinds het begin van de burgeroorlog bijna zeven jaar geleden. Ongeveer 400 duizend mensen zijn bijna volledig afgesloten van de buitenwereld.