VN-Veiligheidsraad buigt zich over conflict in Jeruzalem na geweld om Tempelberg

Roerige week

De rellen van vrijdag volgen op een roerige week in Jeruzalem en op de bezette Westelijke Jordaanoever. Op tal van plaatsen kwam het tot onlusten. Nabij Hebron werd donderdag een Palestijn doodgeschoten die volgens de Israëlische legerleiding probeerde militairen neer te steken.



De grootmoefti van Jeruzalem, de belangrijkste islamitische geestelijke, had moslims opgeroepen massaal naar de Tempelberg te komen. Liever dan zich te onderwerpen aan de strengere veiligheidsmaatregelen zouden ze op straat moeten bidden. Dat gebeurde vrijdag op grote schaal. 'We zullen buiten de moskee blijven bidden zolang de detectiepoortjes niet verdwijnen', zei grootmoefti Mohammed Husseini na afloop.



Intensief diplomatiek overleg in de afgelopen dagen leidde niet tot een vermindering van de spanningen in de stad. De Israëlische regering stond in nauw contact met koning Abdullah van Jordanië, wiens land verantwoordelijk is voor het beheer van de islamitische heiligdommen in Jeruzalem, de Al Aqsa-moskee en de Rotskoepel. Saoedië-Arabië, dat de belangrijkste heiligdommen (in Mekka en Medina) herbergt, had via de Amerikaanse regering druk uitgeoefend op Israël. Washington spoorde Israël en Jordanië aan om gezamenlijk een vreedzame oplossing te zoeken.