VN: Rohingya-crisis in Myanmar is 'schoolvoorbeeld van etnisch zuiveren'

Ongewenst

Al jaren is deelstaat Rakhine in de greep van etnisch geweld. De situatie verslechterde vorig jaar na de militante aanval in oktober, toen Rohingya-rebellen een veel kleinere aanval op drie grensposten uitvoerden. Het leger reageerde met een langdurige vergeldingsoperatie die gepaard ging met moordpartijen, verkrachtingen en etnische zuivering.



De islamitische Rohingya-minderheid, stateloos en ongewenst door de Myanmarese regering, wordt door de boeddhistische meerderheid beschouwd als 'Bengali', indringers uit buurland Bangladesh. Hoewel ze al eeuwenlang leven in de regio, hebben ze nooit de Myanmarese nationaliteit gekregen. In 2012, toen de militaire junta nog het bewind voerde over Myanmar, werden bij een geweldsgolf in de regio Rohingya-dorpen platgebrand en inwoners verdreven.



Honderdduizenden Rohingya's verblijven in Bangladesh, soms al sinds de jaren negentig, vaak onder erbarmelijke omstandigheden in kampen.