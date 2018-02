VN: Noord-Korea leverde Syrië jarenlang onderdelen voor chemische wapens en verdiende daar miljoenen mee

Noord-Korea leverde Syrië onder andere speciale weerstandskleppen en thermometers die nodig zijn voor de productie van chemische wapens, zoals zenuwgas. Noord-Korea, dat zwaar is getroffen door de sancties, zou met deze Syrië-connectie al miljoenen dollars hebben verdiend.



Hoewel Syrië zegt dat het sinds 2013 niet meer beschikt over chemische wapens, wordt het regelmatig door de VS en de rebellen beschuldigd van de inzet van deze massavernietigingswapens. Damascus zegt alle chemische wapens aan de VN te hebben overhandigd, zodat het kon worden vernietigd. President Assad werd hiertoe gedwongen in 2013 nadat de VS dreigde met militaire actie, na een aanval met chemische wapens in Ghouta waarbij honderden doden vielen.



Uit het VN-onderzoek blijkt nu dat Syrië gewoon is doorgegaan met het in stand houden van de infrastructuur die nodig is om chemische wapens te maken. Noord-Korea, dat beschikt over een grote voorraad chemische- en biologische wapens, zou hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.



De VN-onderzoekers stuitten op veertig transporten naar Syrië, uitgevoerd tussen 2012 en 2017. Zo zou in augustus 2016 een Noord-Koreaanse delegatie Syrië hebben bezocht om de leverantie van de kleppen en thermometers te regelen. De informatie zou afkomstig zijn van een niet nader genoemde lidstaat van de VN. Mogelijk gaat het om Israël; dit land houdt het Syrische chemische wapenprogramma al decennialang nauwlettend in de gaten.