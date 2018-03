VN-leider wil onderzoek naar dodelijk geweld Gaza waarbij zeker 15 Palestijnen omkwamen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) kwam vrijdagnacht in een spoedzitting bijeen. De Palestijnse VN-ambassadeur zegt teleurgesteld te zijn dat de Veiligheidsraad het 'gruwelijke bloedbad' niet veroordeelt. De Israëlische VN-ambassadeur liet weten dat de internationale gemeenschap moet inzien dat de demonstratie een 'goed georganiseerde gewelddadige terroristische bijeenkomst' was.



Bij de grens van de Gazastrook kwamen vrijdag tienduizenden Palestijnen bijeen. Demonstranten gooiden brandende autobanden, molotovcocktails en stenen naar het leger van Israël. Israëlische militairen schoten gericht op raddraaiers, zoals het leger vrijdag ook had aangekondigd. Volgens Palestina zijn bij de protesten ook kinderen om het leven gekomen. Het aantal gewonden bij de Mars van de terugkeer, zoals het protest heet, is opgelopen tot 1100. Volgens Palestina zijn er zelfs 1400 gewonden.



De radicaal-islamitische Hamas wil met de actie het 'recht op terugkeer' ondersteunen voor Palestijnse vluchtelingen. De protesten zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen herdenken 15 mei als Dag van de Catastrofe omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de oorlog in 1948. Een hoge official van de VN heeft in de Veiligheidsraad gewaarschuwd dat in Gaza 'de situatie de komende dagen kan verslechteren'. VN'er Taye-Brook Zerihoun riep Israël op zich te houden aan de internationale mensenrechten en kinderen te beschermen.