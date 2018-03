VK en EU naderen mijlpaal Brexit-onderhandelingen. Maar welke kwesties liggen nog op tafel?

Gibraltar begint ook een probleem te worden. Spanje heeft een veto over afspraken over de status van het gebied waarover de Britten in 1713 de soevereiniteit kregen. Madrid wil dat de luchthaven die volgens Spanje op Spaanse grondgebied ligt onder gezamenlijk beheer komt te staan. Als drukmiddel kunnen de Spanjaarden een overeenkomst over de vliegrechten dwarsbomen.



Uit onvrede over de Brexit dringt Schotland aan op een nieuw referendum over onafhankelijkheid. In 2014 stemden de Schotten tegen onafhankelijkheid, maar de stemming kan omslaan als de Brexit een rommeltje wordt.



Londen is nu het financiële centrum van de EU, maar die positie komt op losse schroeven te staan als Groot Brittannië uit de EU vertrekt. Banken die in Londen zijn gevestigd, raken dan hun 'paspoort' kwijt waarmee ze op de Europese markt kunnen opereren, tenzij er een nieuwe regeling komt.