Vijftig jaar na Martin Luther King nog steeds de straat op - nu in Brooklyn

Saheed Vassell was niet de eerste en zal niet de laatste zijn, dat maakt de buurtbewoners die bijeen zijn op de plek waar hij is doodgeschoten zo boos.



'This shit goes down day after day in this country.' 'Politiemensen zijn allemaal racisten!' 'Je hoeft maar iets in je hand te houden en je wordt neergeschoten.' Waarom schieten ze meteen?