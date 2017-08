Vijf terreurverdachten met bomgordels gedood in Spaanse kustplaats Cambrils

De verdachten reden in een Audi A3 en reden verschillende mensen aan voordat ze de politie tegenkwamen Woordvoerder gemeente Cambrils Oorlogsgebied Het is een surrealistische bedoening, donderdagavond op de Ramblas. Het is alsof toeristen een oorlogsgebied binnen worden geleid.

'De verdachten reden in een Audi A3 en reden verschillende mensen aan voordat ze de politie tegenkwamen', liet een woordvoerder van lokale overheid weten aan The Guardian.



De bomgordels die ze droegen zijn later door de explosievenopruimingsdienst tot ontploffing gebracht. De gewonden in Cambrils zijn zes burgers en een politieagent. Een van de aanvallers raakte ook gewond maar overleed later.



De politie liet rond 03:00 uur vannacht weten dat de situatie in de badplaats, die zo'n 100 kilometer ten zuiden ligt van Barcelona, onder controle is.



Cambrils is een populaire badplaats aan de Costa Brava, nabij onder andere ook Salou. Volgens Jaoquin Forn, de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken, volgde de aanval in Cambrils 'hetzelfde spoor' als de aanslag in Barcelona. 'Er is een verband', zei hij tegen het lokale radiostation RAC1.



Bij een aanslag eerder op de dag in Barcelona vielen dertien doden toen met een busje werd ingereden op het publiek op de Ramblas in het toeristencentrum van de hoofdstad van Catalonië. Ook raakten zeker honderd mensen gewond, onder wie volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in ieder geval drie Nederlanders. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.