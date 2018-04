Vijf redenen waarom u Philippe Martinez moet leren kennen

1. Hij is het gezicht van de sociale strijd in Frankrijk

Philippe Martinez is de belangrijkste vakbondsleider, omdat zijn Confédération Générale du Travail (CGT) de grootste bond onder de spoorwegarbeiders is. Ook letterlijk is hij de meest markante vakbondsleider van Frankrijk, met zijn karakteristieke druipsnor. Zij arbeideristische borstel is volkomen uniek in de Franse politieke wereld, waar men doorgaans kiest voor gladde kaken of een gesoigneerde (drie dagen-)baard. Vanwege zijn snor en zijn autoritaire stijl wordt hij binnen de vakbond ook wel 'Tapioca' genoemd, naar de Zuid-Amerikaanse generaal in de strips van Kuifje.