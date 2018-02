Vijf redenen waarom u Abdulla Yameen moet leren kennen

1. Hij was als president altijd al omstreden

Abdulla Yameen (58) werd in 2013 president van de Maldiven na tumultueuze verkiezingen waarin hij Mohamed Nasheed versloeg. Nasheed, in 2008 de eerste democratisch gekozen president van het toeristische eilandstaatje en kampioen in de strijd tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging, had in 2012 moeten aftreden wegens beschuldigingen over het onder druk zetten van een rechter. De verkiezingsuitslag was omstreden omdat Nasheed in de eerste ronde ruim voor stond, maar Yameen in de tweede ronde nipt won.