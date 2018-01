Video - Deze man uit Heemskerk belichaamt Trump (maar dan echt)

In het Volkskrant Magazine, dat zaterdag verschijnt, vertelt de schilder, de 86-jarige Ralph Wolfe Cowan, op gedetailleerde wijze over hoe het bekendste schilderij van de president van de Verenigde Staten tot stand is gekomen, en over de rol van Deren. The Visionary - de titel van dit flatteuze ensemble - is gemaakt in 1987, al werd nadien '1989' erop geschilderd.



Het hoofd is van Trump, maar het lijf van de Nederlander uit Heemskerk. Daarover vertelt Deren vandaag: 'Trump was vooral erg trots op hoe perfect zijn heupen waren neergezet. Hij zei: 'I wish I had those hips'.



Dat 'Mark from Holland' model heeft gestaan voor het schilderij van Trump, dat heeft de latere president nooit geweten, vermoedt Deren. 'Ik denk wel dat het schilderij hem nog meer zelfvertrouwen heeft gegeven, dan hij al had. 'Be your own biggest fan', zei hij altijd. Ik durf zelfs te zeggen dat het schilderij hem heeft gemotiveerd om president te worden.'



Lees het interview met Mark C. Deren hier, en bekijk in onderstaande video hoe het schilderij tot stand kwam. Zaterdag staat het interview met de schilder, Ralph Wolfe Cowan in Volkskrant Magazine en op onze site.