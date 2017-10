Vicepresident Pence: 'Binnen afzienbare tijd lopen Amerikaanse astronauten op de maan'

Ruimtevaartvisionair Elon Musk stelde zijn Marsplannen vorige week bij: nu wil hij met zijn bedrijf SpaceX eerst een basis op de maan bouwen

Dat de maan het volgende doel is, is vermoedelijk een van de redenen dat ruimtevaartvisionair Elon Musk zijn Marsplannen vorige week bijstelde: nu wil hij met zijn bedrijf SpaceX eerst een basis op de maan bouwen. Musk ziet de vele miljarden in de lucht hangen waarmee hij zijn ruimtevaartplannen kan realiseren, en uiteindelijk zijn droom van een menselijke kolonie op mars. Ook Blue Origin van Amazon-baas Jeff Bezos heeft maanplannen onthuld.



Voor president Trump is de maan interessant omdat het zijn land weer in de voorste linies brengt van de ruimtevaart: mannen en vrouwen (bijna de helft van de nieuwe Nasa-astronauten is vrouw) op de maan is een stuk haalbaarder dan ze naar Mars sturen, wat Nasa op zijn vroegst ergens in de jaren dertig van plan is te doen. Als het lukt snel Amerikanen op de maan te krijgen - het trucje is immers al eens gedaan - levert dat Trump politieke winst en kan hij laten zien dat Amerika ook in de ruimte 'great again' is; in elk geval weer greater dan de Russen.