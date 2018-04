Verschillende Duitse prominenten ondertekenen pamflet tegen massa-immigratie

Het criminaliseren van migranten, gecombineerd met een toespeling op een (al dan niet fictief) verleden waarin het land tevreden en de grens dicht was, is de pindakaas-met-hagelslag van nieuw-rechts in heel Europa.



Wat deze petitie in Duitsland wél opzienbarend maakt, zijn de namen achter het 'wij'. Van de 32 oorspronkelijk ondertekenaars zal ruim de helft de meeste Duitsers bekend voorkomen uit de krant, van televisie, of van de bestsellertafel in de boekhandel: Matthias Matussek, voormalig chef van het culturele katern van weekblad Der Spiegel; gelauwerd literair auteur Uwe Tellkamp; essayist en columnist voor Die Welt Henryk M. Broder; en Eva Herman, voormalig presentator van het Duitse achtuurjournaal. Zij hebben gemeen dat ze allen rond de 60 zijn en in het begin van hun carrière sympathiseerden met het linkse gedachtengoed van de 68'ers.



De overige ondertekenaars komen uit de conservatieve tot radicaal-rechtse hoek: Thillo Sarrazin, auteur van het boek Deutschland schafft sich ab, dat in 2010 de aftrap was voor het Duitse debat over de vraag of de multiculturele samenleving mislukt was; Dieter Stein, hoofdredacteur van de radicaalrechtse krant Junge Freiheit; Michael Klonovsky, politiek assistent van AfD-voorman Alexander Gauland; en de auteur Karlheinz Weissmann, wiens ideeën door de Duitse media nationaal-conservatief of extreem-rechts worden genoemd.