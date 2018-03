Verrassend vonnis EU-hof in Achmea-zaak is bom onder omstreden arbitrageregels

'Niet verenigbaar met EU-wetgeving'

196 verdragen tussen EU-lidstaten moeten mogelijk worden herzien na het vonnis in de zaak Achmea-Slowakije

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie zet deze praktijk deels op losse schroeven. De rechters concluderen, aldus het persbericht, 'dat de arbitrageclausule in het bilaterale investeringsverdrag indruist tegen de autonomie van EU-wetgeving, en daarom niet verenigbaar is met EU-wetgeving.' Dat kan grote gevolgen hebben voor alle 196 bilaterale investeringsverdragen die op dit moment van kracht zijn tussen Europese lidstaten.



Het conflict tussen de Nederlandse verzekeraar en Slowakije gaat terug tot 2004. Toen stelde het Oost-Europese land zijn gezondheidszorg open voor private investeerders. Achmea richtte daarop een Slowaakse zorgverzekeraar op. Korte tijd later draaide een nieuwe regering, onder leiding van de huidige minister-president Robert Fico, de liberalisering deels terug. Vooral het verbod op winstuitkeringen was Achmea een doorn in het oog. Het verzekeringsconcern begon een arbitrageprocedure, met een beroep op het begin jaren negentig tussen Nederland en het toenmalige Tsjechoslowakije afgesloten investeringsverdrag. Met succes. In 2012 droegen de scheidsrechters Slowakije op om 22,1 miljoen euro te betalen, plus miljoenen euro's rente.