Veroordeelde klokkenluider Chelsea Manning wil het Amerikaanse Congres in als Democratisch senator

Obama

President Trumps voorganger, de Democraat Barack Obama, gaf Manning uiteindelijk een forse strafvermindering. De verklaring daarbij luidde dat Manning de verantwoordelijkheid voor haar daden had erkend, spijt had betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht.



In detentie onderging Manning een geslachtsverandering: Bradley werd Chelsea. Nu is ze voorvechter voor de rechten van transgenders.



Om senator te worden in Maryland moet een kandidaat minstens 30 jaar oud zijn, zeker 9 jaar Amerikaans burger zijn en een inwoner zijn van de staat tijdens de verkiezingstijd, zo meldt de Maryland State Board of Elections. Een veroordeling voor een misdrijf lijkt een kandidatuur niet in de weg te staan.



Manning is niet de eerste transgender die zich verkiesbaar stelt voor het Congres. Ook Kristin Beck deed in 2016 een poging. De gepensioneerde Navy seal slaagde er echter niet in om de Amerikaanse senator Steny Hoyer in Maryland te verslaan. Beck kreeg 12 procent van de stemmen.



'Het Congres was iets te hoog gegrepen voor me', zegt Beck nu in een telefonisch interview met persbureau AP. Ze is niet onder de indruk van de kandidatuur van Manning en doet deze af als publiciteitsstunt. 'Ze is er aan gewend om in de schijnwerpers te staan, en dat mist ze nu waarschijnlijk. Maar ik ben het totaal niet eens met de dingen die ze heeft gedaan', aldus Beck.