Verenigde Naties: noodtoestand Turkije leidt tot grootschalige schending van mensenrechten

Het Europees Hof voor de Mensenrechten sprak zich dinsdag ook uit voor vrijlating van de 65-jarige journalist Mehmet Altan. In februari werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Samen met zijn broer Ahmet, ook journalist, zou hij op de dag voor de staatsgreep in juli 2016 in een talkshow op televisie gecodeerde boodschappen hebben doorgegeven over de ophanden zijnde coup. Ook Ahmet Altan werd vorige maand veroordeeld tot levenslang.



De broers zijn vooraanstaande kritische intellectuelen. Ahmet, oud-hoofdredacteur van de krant Taraf, werkt voor de nieuwssite T24. In 2008 werd hij vervolgd omdat hij het had opgenomen voor de slachtoffers van de Armeense genocide. Mehmet, die tevens hoogleraar economie is, noemt zich 'marxist-liberaal'.



Het is voor het eerst dat Turkse journalisten die bij het Europese Hof hebben geklaagd, in het gelijk worden gesteld. Bij het hof kunnen individuen klachten indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.