Verdachte van meervoudige bomaanslagen in Texas blaast zichzelf op na achtervolging door politie

Lokale media meldden dat een schietpartij voorafging aan de explosie van het voertuig. De auto ontplofte op een snelweg in Round Rock ten noorden van Austin. De verdachte zou uit Round Rock komen en de politie is er massaal op de been en doorzoekt er onder meer een hotel.



Zo'n 450 agenten en rechercheurs van de politie en de FBI maakten de afgelopen weken jacht op de aanslagpleger. Vier bommen gingen af in Austin. Dinsdag explodeerde vlakbij San Antonio in een distributiecentrum van pakketbezorgingsbedrijf FedEx de vijfde bom, zo'n honderd kilometer van de hoofdstad Austin. Omdat het pakketje waarin de bom zat bestemd was voor Austin, gaan de autoriteiten ervan uit dat ook deze aanslag het werk was van dezelfde dader.



Een medewerker van het distributiecentrum raakte lichtgewond, waardoor het totale aantal gewonden opliep tot zes. 'Wij hebben hier duidelijk te maken met een iemand die verantwoordelijk is voor alle aanslagen', reageerde politiechef Brian Manley na die vijfde aanslag op rij.



De zaak roept in de VS herinneringen op aan Ted Kaczynski, bijnaam: de 'Unabomber', de man die vanaf 1978 een serie bomaanslagen pleegde en zeventien jaar lang uit handen wist te blijven van de FBI.



Omdat de dader van de aanslagen in Texas sinds 2 maart, toen de eerste bom ontplofte, niets van zich liet horen, besloot de politie zich rechtstreeks tot hem te richten - een ongewone stap. De dader werd opgeroepen om op wat voor manier dan ook contact te leggen met de politie. Die hoopte als er eenmaal contact was gelegd beter inzicht te krijgen in zijn beweegredenen.