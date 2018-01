Veiligheidsraad van de VN voor spoedzitting Iran bijeen, op initiatief van de VS

'De Iraanse regering moet de rechten van het volk respecteren, inclusief het recht om zichzelf te uiten. De wereld kijkt toe!' Donald Trump

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence schreef woensdag in een opiniestuk in The Washington Post: 'Helaas hebben veel van onze Europese partners, en ook de VN, verzuimd om zich krachtig uit te spreken over de groeiende crisis in Iran. Het is tijd dat ze van zich laten horen'.



Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN hebben de VS tevergeefs geprobeerd de 'buitenlandchef' van de EU, Federica Mogherini, ertoe te bewegen het geweld tegen betogers scherp te veroordelen. De EU wil zich, volgens anonieme Europese diplomaten, niet laten verleiden tot retoriek à la Trump.



De Amerikaanse president Donald Trump nam het kort na het uitbreken van de straatprotesten, ruim een week geleden, al op voor de demonstranten. 'De Iraanse regering moet de rechten van het volk respecteren, inclusief het recht om zichzelf te uiten. De wereld kijkt toe!', liet Trump vorig weekeinde via Twitter weten. Volgens hem hebben de Iraniërs genoeg van de corruptie en de steun van hun leiders voor terroristische bewegingen in het Midden-Oosten.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington zei in een verklaring: 'De Iraanse leiders hebben een welvarend land met een rijke historie en cultuur veranderend in een verarmde schurkenstaat waarvan geweld, bloedvergieten en chaos de belangrijkste exportproducten zijn'.