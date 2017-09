Veiligheidsraad stemt unaniem voor strengere sancties tegen Noord-Korea

Niet veel indruk

Er zijn niet veel diplomaten en analisten die geloven dat Pyongyang zal stoppen met haar kernproeven en rakettesten

Het is de negende keer dat Noord-Korea een pakket aan sancties krijgt opgelegd sinds Pyongyang in 2006 zijn eerste kerntest uitvoerde. Volgens de Amerikaanse delegatie bij de Verenigde Naties zijn het 'de zwaarste ooit', maar er zijn niet veel diplomaten en analisten die geloven dat Pyongyang zal stoppen met haar kernproeven en rakettesten.



Tot nu toe lijken sancties in elk geval niet genoeg indruk te maken: op 3 september testte Noord-Korea naar eigen zeggen een waterstofbom die geschikt is voor ballistische raketten, en dat was nog geen maand nadat de VN-Veiligheidsraad unaniem had ingestemd met de strengste strafmaatregelen tot dusver vanwege raketlanceringen afgelopen zomer.



Het lijkt erop dat Noord-Korea steeds dichter bij zijn doel komt om een raket met een kernkop te bouwen die het Amerikaanse vasteland kan raken. In januari heeft Trump nog gezworen dat dit 'nooit zal gebeuren'.