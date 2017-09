Veiligheidsraad stemt unaniem voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea

Noord-Korea deed eerder deze maand een kernproef. Het land dreigde dat Noord-Korea de VS 'de grootste mogelijke pijn' doen voelen, als de resolutie niet van tafel zou verdwijnen.



De VS gaf geen gehoor aan die oproep, maar zou haar eisen al naar beneden hebben bijgesteld in de hoop ook China en Rusland aan boord te krijgen. In eerste instantie had Washington opgeroepen tot een olie-embargo, maar de kans dat Peking daar voor zal stemmen is klein. Volgens diplomaten wordt er nu voorgesteld om de olie-exporten geleidelijk te verminderen. Ook de eis om alle tegoeden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te bevriezen zou zijn geschrapt. De VS zouden nog wel een verbod op de export van textiel willen.