Veiligheidsconferentie in München toont vooral een onzeker Westen in een woeste wereld

Toegenomen instabiliteit

Nu is het niet voor het eerst dat de EU formidabele plannen maakt op militair terrein - indachtig de oude aankondiging van een interventiemacht van 60 duizend man waar niemand ooit nog van gehoord heeft - maar insiders zeggen dat de sterk toegenomen instabiliteit rond Europa een heuse omslag in het denken heeft veroorzaakt. Bovendien gooit Duitsland nu ook zijn gewicht in de schaal, is de Commissie nauw bij de projecten betrokken en wil driekwart van de EU-burgers ook dat aan de veiligheid gewerkt wordt.



De sceptici waren bijna overtuigd - totdat NAVO-chef Stoltenberg het feestje verpestte met de statistiek dat na de Brexit de niet-EU-leden goed zullen zijn voor maar liefst 80 procent van het defensieuitgaven van NAVO-landen. Hopsa, één kleine opmerking van een stuurse Noor en de EU was weer teruggeworpen op haar militaire dwergstatus. Stoltenberg - een perfect boegbeeld voor de NAVO omdat zijn kalme optreden altijd uitstraalt dat er uiteindelijk heus geen oorlog komt - hamerde er wel op dat Europese landen die niet in de EU zitten nauw bij het defensieproject betrokken moeten worden.



Maar conform de veranderde tijden kreeg het Europese defensieproject bijval uit onverwachte hoek. Eerst was het de Estse defensieminister die de zaak in perspectief plaatste. 'Wij zouden hieraan nooit hebben meegewerkt als we dachten dat het EU-initiatief ten koste ging van de NAVO. Want na de oorlogen in Georgië en Oekraïne en de annexatie van de Krim weten we allemaal dat de NAVO cruciaal is voor de verdediging van Europa.' Maar wat de EU doet komt ook ten goede aan de NAVO. En de EU kan juist helpen in kwesties die een civiele en een militaire component hebben, meent de Est, zoals militaire mobiliteit (waar Nederland het voortouw in neemt) en verdediging tegen cyberaanvallen.