Vastgoedmagnaat Frank Zweegers in Italië opgepakt vanwege omkopen Brusselse politiebaas

Zweegers (56), eigenaar van vastgoedfirma Breevast, wordt er door de Belgische justitie van verdacht tienduizenden euro's smeergeld te hebben betaald aan Glen Audenaert, het voormalige hoofd van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Die zou in ruil hebben gelobbyd om het hoofdkwartier van de federale politie in 2013 te verhuizen naar het Rijksadministratief Centrum (RAC), een gebouwencomplex in Brussel dat toen eigendom was van Breevast. De onnodig geachte verhuizing en dure renovatie van het gebouw zijn erg omstreden in België.



In 2012 gaf Audenaert, die wordt verdacht van schriftvervalsing, witwassen en passieve corruptie, toe dat hij tienduizenden euro's had gekregen van Zweegers. Maar volgens de voormalige politiebaas, wiens ex-vrouw met Zweegers bevriend is, zou deze het geldbedrag bij wijze van cadeau aan het koppel hebben overgemaakt.