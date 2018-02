Amnesty-voorzitter Turkije komt toch niet vrij, zaak gaat verder ondanks besluit rechter

Een rechter bepaalde woensdag dat Kiliç, wiens proces nu gaande is, moet worden vrijgelaten. De rechtszaak tegen hem gaat wel verder. Maar volgens Amnesty is Kiliç direct na zijn vrijlating overgedragen aan de politie in Izmir omdat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd. Hij zat vast in de gevangenis van die stad.



Volgens de Europese directeur van Amnesty International, Gauri van Gulik, is het nog onduidelijk of hem nieuwe strafbare feiten ten laste zullen worden gelegd op grond van het arrestatiebevel. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen het besluit om hem vrij te laten.



De Amnesty-voorzitter moet vandaag verschijnen voor een lokale rechtbank. De EU en de VS hebben de afgelopen maanden flinke kritiek geleverd op de arrestatie en gevangenhouding van de Amnesty-voorman.



Volgens de Turkse aanklagers heeft Kiliç destijds de berichten-app ByLock gedownload, waarmee aanhangers van Fethullah Gülen met elkaar zouden communiceren. Deze geestelijke zit volgens de Turkse overheid achter de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Er zou geen enkel bewijs zijn dat Taner Kiliç betrokken was bij de Gülen-beweging