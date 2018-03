Van impasse naar beslissende stap richting zachte Brexit: akkoord tot overgangsperiode van 21 maanden

Afgelopen maanden zaten de onderhandelingen in het slop. De EU presenteerde plannen die door Londen als koloniaal werden ervaren. Groot-Brittannië antwoordde met speeches die door Brussel werden weggezet als misplaatste dagdromerijen. In maart kwamen de gesprekken echter in stroomversnelling omdat de Britse premier May thuis onder toenemende druk staat een succesje te leveren.



Dat succes is er nu in de vorm van een overgangsperiode. Nadat Groot-Brittannië op 30 maart 2019 de EU verlaat, houdt het tot en met 31 december 2020 toegang tot de Europese interne markt. Ook behoudt het in die 21 maanden zijn rechten op EU-subsidies. In ruil voor die zachte landing betaalt Londen dezelfde contributie aan de EU als nu, accepteert het de Europese wetten maar zit het niet meer aan de vergadertafel.