Vals raketalarm op Hawaii veroorzaakt paniek - uitleg autoriteiten: medewerker drukte op verkeerde knop

Dit alarm kregen mensen op Hawaii op hun telefoon te zien. © REUTERS We hebben meteen dekking gezocht met onze kinderen en begonnen te bidden

'Blijf binnen. Als je buiten bent, zoek dan onmiddellijk dekking in een gebouw', klonk het dringende advies via de radio. Overal zochten mensen in allerijl naar een plaats waar zij zich in veiligheid konden brengen. 'Het was absoluut een soort paniekzone', zei een vrouw. 'Iedereen weet dat je ongeveer vijftien minuten hebt tot de ontploffing, en niemand weet waar zo'n raket neerkomt.'



'We hebben meteen dekking gezocht met onze kinderen in het bad en begonnen te bidden', zei Matt LoPresti, een lid van het parlement van Hawaii. 'Ik vroeg me wel af waarom we geen alarmsignaal hoorden. Dat was mijn eerste gevoel dat er misschien iets mis was, een hack of een vergissing. Maar we namen het net zo ernstig als een hartaanval.'