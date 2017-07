Vader veroordeelde Nederlander in China: 'Ik wilde niets liever dan hem knuffelen, maar dat mocht niet'

Vrijspraak is nooit de strategie geweest van de Chinese advocaat van Harm Fitié (45), die hij in de hand nam na zijn veroordeling tot 12 jaar cel. Want een ding wisten ze zeker in kamp Fitië: Harm zal schuldig worden bevonden. Strafvermindering is in hoger beroep in China al een zeldzaamheid.



Advocaat Wang Fu heeft volgens vader Alex Fitié (74) dan ook het onmogelijke voor elkaar gekregen bij de rechters. In plaats van betrokkenheid bij de dood van zijn buurman achten ze Fitié nalatig bij het voorkomen van diens dood. Daardoor viel de straf voor Fitié tweederde lager uit.