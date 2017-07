Uruguay wordt voor inwoners een wietwalhalla: zes vragen

Hoe revolutionair is dat?

Behoorlijk. De cannabisketen is ook in enkele staten in de VS volledig gereguleerd, maar Uruguay is het eerste land. Canada is de volgende, vanaf juli 2018. Mexico heeft het medicinale gebruik van cannabis vorige maand gelegaliseerd en ook in landen als Colombia en Chili wordt er uitvoerig over gesproken. In andere delen van de wereld (voornamelijk in Azië en noordelijk Afrika) is het strafbaar om zelfs maar een kleine hoeveelheid te bezitten.