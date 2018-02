Uma Thurman verbreekt stilte over Weinstein, vertelt over aanranding

Ruzie met Tarantino

Quentin Tarantino, die ook zijn loopbaan aan Weinstein te danken heeft, zou het gedrag van de producent eerst hebben goedgepraat, maar de producent later - nadat Thurman hem nogmaals vertelde dat Weinstein haar had lastiggevallen - met zijn gedrag hebben geconfronteerd. Weinstein bood hierop aan Thurman zijn excuses aan, zegt ze. Dit gebeurde tijdens het filmfestival van Cannes in 2001. Weinstein bevestigt dat hij zich heeft verontschuldigd.



Samenwerken met Weinstein was volgens Thurman een hel nadat hij haar aangerand had. Ze kwam hem overal tegen, maar wilde nooit met hem alleen zijn. Haar relatie met Tarantino, die haar altijd zijn muze heeft genoemd, kwam ook onder druk te staan. Hun band verslechterde nadat Tarantino de actrice overhaalde om een blauwe stuntauto met een open dak te besturen voor zijn filmtrilogie Kill Bill, waarin Thurman de hoofdrol speelde.



De auto deed het niet goed en hij wilde dat ze hard zou rijden, want dan zou haar haar mooi wapperen in de wind. Thurman protesteerde naar eigen zeggen meerdere malen, maar Tarantino hield voet bij stuk. Ze stapte dus zelf achter het stuur en reed over een kronkelige weg - die volgens Tarantino kaarsrecht zou zijn - en verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een boom. In videomateriaal dat onlangs werd vrijgegeven, is te zien hoe Thurman verslapt achter het stuur hangt na de crash. Ze heeft naar eigen zeggen blijvende schade aan haar nek en knieën overgehouden aan het ongeval.



Tarantino en Miramax, de filmstudio van Weinstein, weigerden jarenlang de beelden aan haar te geven, tenzij ze beloofde dat ze hen niet aan zou klagen. Tarantino liet zich volgens Thurman tijdens de opnames van Kill Bill van een sadistische kant zien. Tijdens een scene waarin acteur Michael Madsen haar in haar gezicht spuugde, nam de regisseur zelf de honneurs waar. Thurman en Tarantino hebben sinds Kill Bill niet meer samengewerkt.



De actrice vertelt in het artikel ook over een incident eerder in haar carrière, toen ze door een oudere acteur, die niet bij naam wordt genoemd, werd verkracht in New York. Ze heeft nu het gevoel dat ze eindelijk haar verhaal kan doen. 'Het heeft mij 47 jaar gekost om te denken dat mensen van me houden als ze gemeen tegen me zijn. Het heeft lang geduurd, omdat we als kleine meisjes leren dat wreedheid en liefde op één of andere manier iets met elkaar te maken hebben.'



Nadat het Weinstein-schandaal afgelopen najaar aan de oppervlakte was gekomen, werd ook Thurman gevraagd om commentaar. Met ingehouden woede vertelde de actrice toen (zie video) dat zij haar verhaal zou doen op een later moment.