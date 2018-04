Ultraorthodoxe joodse kandidaat Antwerpen trekt zich terug na controverse over handschudden

Strijden om de Joodse stem

Met een Joodse kandidaat op haar lijst, hoopte de CD&V meer Joodse kiezers te trekken. 'In Antwerpen wordt openlijk gestreden om de Joodse stem', zegt Dave Sinardet, politicoloog aan de Vrije Universiteit Brussel. 'Dat is niet zo vreemd, want bij de stembusgang in oktober wordt deze groep cruciaal. De stad telt een kleine 30.000 Joodse inwoners: 6 procent van de totale bevolking, wat goed is voor twee tot drie zetels. Zeker voor kleine partijen kan deze groep bepalen of ze een zetel meer of minder halen.'



Berger trekt zich terug, maar op de persconferentie stelde hij wel dat CD&V 'de voordeligste' partij blijft voor zijn gemeenschap in Antwerpen. 'Zij zijn bereid tot dialoog met alle gemeenschappen.'