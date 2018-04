Uitvinder Madsen krijgt levenslang voor moord Kim Wall

Madsen nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in zijn circa 17 meter lange duikboot. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd.



De uitvinder zelf ontkende de moord en stelde dat de dood van Wall aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. Eerst zei hij dat hij Wall levend aan land had gezet, daarna dat ze stierf omdat er een zwaar valluik op haar hoofd kwam en uiteindelijk dat ze omkwam door verstikking, omdat door een ongeval uitlaatgassen in de duikboot terechtkwamen. Daarvoor heeft het Openbaar Ministerie echter geen bewijs gevonden.



Op de computers van Madsen werden 140 clips over moord, mishandeling of onthoofding gevonden. In Denemarken moeten mensen die tot levenslang zijn veroordeeld meestal niet langer dan vijftien jaar in de gevangenis blijven zitten.



Na twaalf jaar kan een veroordeelde een verzoek om gratie bij de koningin indienen. Madsen liet via zijn advocaat weten dat hij in beroep gaat tegen de veroordeling tot levenslang.