Uitgerekend op de Dag van de Persvrijheid begint Turkije met grootste zaak tegen vrije pers

Kwaad daglicht

Nieuwsverhalen in de krant zouden hebben gediend om FETO, PKK en DHKP/C te portretteren als 'legitiem en sympathiek'. Hun leiders werden geciteerd met oproepen tot geweld. Anderzijds, aldus nog steeds de aanklacht, werd alles in het werk gesteld om de Turkse staat en de regering van president Recep Tayyip Erdogan in een kwaad daglicht te stellen en af te schilderen als gewelddadig.



Tot de prominente aangeklaagden behoren naast Dündar de huidige hoofdredacteur, Murat Sabuncu, columnist Kadri Gürsel en cartoonist Musa Kart. Gürsel is ook hoofd van de Turkse afdeling van het in Wenen gevestigde International Press Institute.



Volgens de bestuursvoorzitter van de krant, Orhan Erinç, is er behalve de krantenknipsels 'geen snipper bewijs' dat hen in verband kan brengen met strafbare feiten. 'Deze aanval is louter politiek gemotiveerd. Het is de bedoeling Cumhuriyet volledig te elimineren.'



Cumhuriyet zal lang niet de eerste Turkse krant zijn die dat lot treft. Sinds de mislukte staatsgreep zijn bijna 50 kranten verboden, naast vele tientallen tijdschriften, tv-zender en uitgeverijen. Ongeveer 160 journalisten zijn gedetineerd. 'Turkije is 's werelds grootste gevangenis voor journalisten', zegt Bihr.