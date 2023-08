Uiterst rechtse Vlamingen bijeen op IJzerwake: ‘Ambtenaren noteren onze woorden in de traditie van de Stasi’

De IJzerwake zondag in Ieper. De bijeenkomst ontstond in 2003 uit onvrede met de gematigde koers van de traditionele IJzerbedevaart. Beeld Elisa Maenhout voor de Volkskrant

Twee kleine meisjes bij het springkasteel, een met vlechtjes en de ander met een staart, kennen de tekst uit hun hoofd: ‘Zij zullen hem niet temmen, zolang één Vlaming leeft’, zingen ze uit volle borst. ‘Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.’

Op de IJzerwake in Ieper, een jaarlijkse bijeenkomst van uiterst rechtse Vlaamse nationalisten, is niemand te jong voor een stevige dosis vaderlandsliefde. En dat vaderland, zo wordt de hele dag in liederen en toespraken benadrukt, is dus niet België. ‘Hemel, nee’, zegt Marc Riviere uit Diksmuide vol afschuw. ‘België kan niet snel genoeg worden opgeheven.’

Bezoekers weten dat deze bijeenkomst omstreden is – dat sommige mensen het een bijeenkomst voor bruinhemden noemen, en dat de burgemeester van Ieper liever geen vergunning had verleend. ‘Terwijl er hier toch niets extreems gebeurt’, zegt Steven Bosselaers uit Mechelen. ‘We herdenken, we zingen en we babbelen. Het is juist erg gemoedelijk.’

De IJzerwake ontstond in 2003 uit onvrede met de gematigde koers van de traditionele IJzerbedevaart: een bijeenkomst die sinds 1920 wordt gehouden bij de monumentale IJzertoren in Diksmuide. Vlamingen herdenken hier het bloedvergieten in de Eerste Wereldoorlog, maar ook dat Vlaamse soldaten indertijd werden gediscrimineerd in het Belgische leger.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de donkere zijde van de nationalistische Vlaamse Beweging, collaborateurs uit de oorlog bijvoorbeeld, ook altijd naar boven bij de bedevaart. Het bedevaartcomité wist zich hier geen raad mee, legde steeds meer de nadruk op de vredelievende oorsprong van de herdenking en nam het woord ‘verdraagzaamheid’ op in haar slogans.

Dat was tegen het zere been van radicaal-rechts, dat besloot een eigen wake te organiseren, met een eucharistieviering en een vlaggenparade, waarna er een eed van trouw aan Vlaanderen wordt afgelegd. Dit gebeurt vol overtuiging: een kleine drieduizend bezoekers – studenten in pak, moeders met kinderwagens en mannen met baarden en tatoeages – steken twee vingers in de lucht en zweren om Vlaanderen ‘totterdood’ te dienen.

Een onafhankelijk Vlaanderen is de eerste stap die we moeten zetten, vertelt een man die zijn naam niet wil zeggen. ‘Daarna moeten we samengaan met Nederland.’ En de Zuid-Afrikaanse liedjes die hier ook worden gezongen? ‘Dat is omdat alle Nederlandstalige volkeren met elkaar moeten samenwerken.’

Vlaamse leeuw

De man staat bij een kraampje waar shirts met de Vlaamse leeuw erop worden verkocht, net als rompertjes met de tekst: ‘Ik ben het resultaat van een Vlaamse poeze en een Vlaamse Leeuw.’ Elders verkopen ze sokken, mokken en kussentjes met Vlaamse leeuwen, het boek Omvolking van Vlaams Belang-coryfee Filip De Winter, en portretten van August Borms, die na de Tweede Wereldoorlog voor zijn collaboratie ter dood werd veroordeeld. Boven dit alles wapperen vele vlaggen, waaronder de oranje-blanje-bleu Prinsenvlag.

Van tevoren was er dit jaar al sprake van allerlei relletjes. De gemeente had al een vergunning voor de bijeenkomst verleend toen bekend werd dat Dries Van Langenhove gastspreker zou zijn, een flamboyante extreem-rechtse activist die zich volgende maand voor de rechtbank moet verantwoorden voor onder andere racisme. De burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, dreigde de vergunning weer in te trekken als de organisatie van de IJzerwake niet onvoorwaardelijk haar handtekening zette onder het zogenoemde vredescharter; een verklaring tegen racisme, discriminatie en haatspraak.

Na enig gesputter gebeurde dat. ‘En het resultaat’, buldert Wim De Wit, de voorzitter van de IJzerwake, vanaf het podium, ‘is dat er vandaag ambtenaren op de weide staan om onze woorden te noteren in de traditie van de Stasi of de Gestapo.’ Drieduizend stemmen joelen afkeurend.

Dezelfde stemmen juichen als Dries Van Langenhove in zijn toespraak rechtstreeks naar de burgemeester uithaalt. ‘Jij denkt dat je mij kunt intimideren door aan te kondigen dat je politie in uniform en in burger gaat sturen om in te grijpen als ik me aan haatspraak bezondig? Wat een naïviteit. Jullie hebben álles al geprobeerd, en als er één ding duidelijk is geworden, dan is het dat ik mij nooit het zwijgen laat opleggen.’

Kameraadschapsavond

En dan was er nog de Kameraadschapsavond die de avond voor de IJzerwake heeft plaatsgevonden: volgens de organisatie een moment van ‘gezellig met gelijkgestemden liedjes zingen en bier drinken’. Burgemeester Talpe vreesde voor een soort ‘Frontnacht light’, een festival dat vorig jaar werd verboden omdat er artiesten op het programma stonden met fans in het neonazistische milieu die bovendien op de radar staan van de internationale autoriteiten.

Daarom verbood Talpe de Kameraadschapsavond, maar de organisatie van de IJzerwake stapte naar de Raad van State en werd in het gelijk gesteld: een verbod is in strijd met de vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering. Uiteindelijk kwamen er op de avond zelf enkele tientallen mensen opdraven in een grote tent met veel lege stoelen. Op het podium stond een man met een accordeon, en een soort voorganger vertelde dat het boekje kon worden opengeslagen bij bladzijde 13, bij het Zuid-Afrikaanse lied ‘Die sweep het geklap’.

Praten met journalisten mag tijdens deze avond niet, en de dag erna, tijdens de IJzerwake zelf, spreekt Van Langenhove smalend over het ‘verspreiden van linkse laster’. De meeste bezoekers ontwijken daarna alle vragen van de media. ‘Er wordt door journalisten zoveel gelogen’, legt de Nederlander Florens van der Kooi, lid van de extreem-rechtse organisatie Voorpost uit. ‘En dat woord ‘extreem’ is ook kwetsend. Mensen zijn bezorgd en willen hun eigen cultuur beschermen. Ze zijn nationalistisch, dat ben ik zeker ook. Maar dat is iets anders dan racisme of extremisme.’