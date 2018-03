Uit angst voor Erdogan zwijgt het Westen over de honderden doden in het Syrische Afrin

De YPG

De Amerikanen reageren zoals in deze oorlog gebruikelijk lijkt: door te zwijgen

Turkije vecht in Afrin tegen de YPG, een machtige Koerdische militie. 'Terroristen', stelde een Turkse minister donderdag. De YPG is ideologisch verwant aan de Turkse PKK, die internationaal inderdaad staat aangemerkt als terreurorganisatie. Maar de YPG zelf geldt in Europa niet als terreurorganisatie. Sterker: dit is juist de belangrijkste bondgenoot van het Westen in de strijd tegen IS, gesteund door de VS.



De vraag is dus: waarom valt Turkije Afrin aan? Na een verzoek vanuit de VN-Veiligheidsraad - onder meer gesteund door Nederland - om te onderbouwen waarom deze oorlog nodig is, overlegde Erdogan Turkse nieuwsberichten waarin staat dat niet hij, maar de YPG als eerste aanviel. 'Gebrekkige informatie', aldus Kaag en Blok.



Na de val van Afrin lijkt het onwaarschijnlijk dat het Turkse leger uit Syrië vertrekt. Turkse ministers refereren aan een geheimzinnige deal voor een Turks-Amerikaanse 'veilige zone' in de stad Manbij, eerder door de Koerden heroverd op IS. De Koerdische strijders moeten daarbij vertrekken. De Amerikanen, die vorige maand in Manbij nog openlijk met de Koerden op patrouille gingen, reageren inmiddels zoals in deze oorlog gebruikelijk lijkt: door te zwijgen.