Twitter Trump zal voor State of the Union in Teleprompter Trump veranderen - maar voor hoe lang?

De werkloosheid is historisch laag, de economie groeit sterk en dankzij Trumps belastingplan heeft de gemiddelde Amerikaan zo'n duizend dollar meer te besteden. Een beter uitgangspunt voor zijn eerste State of the Union had Trump zich niet kunnen wensen na een tumultueus jaar.



Voor even kan Trump tegenover tientallen miljoenen landgenoten laten zien dat zijn presidentschap beslist niet alleen draait om het door hem zo gehate Rusland-onderzoek, de constante Twitteraanvallen en zijn geruzie met de Democraten. Dankzij de rooskleurige economische cijfers krijgt de president de kans om, geheel in de stijl van zijn succesvolle Republikeinse voorganger Ronald Reagan, een positieve boodschap af te geven.



Dat hij deels oogst wat president Obama al in gang had gezet in diens acht jaar, zal Trump wijselijk weglaten. En dat hij nu de minst populaire president is in vele decennia's - zijn waarderingscijfer schommelt rond de 36 procent - moeten de 323 miljoen Amerikanen ook maar even vergeten.



'Onze economie doet het beter, vergeleken met de afgelopen decennia', zo gaf de president zaterdag in twee tweets al een schot voor de boeg voor zijn 'troonrede'. 'Bedrijven komen weer terug naar Amerika. Wij zijn op het goede pad! De werkloosheid onder zwarte Amerikanen is zelfs nog nooit zo laag geweest.' De nadruk die Trump naar verwachting zal leggen op het groeiende economische vertrouwen laat nog eens zien hoe belangrijk de forse belastingverlaging is geweest die vorig jaar werd aangenomen.