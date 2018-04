Twintig jaar cel voor Salah Abdeslam: rechtbank bevindt hem schuldig aan een terroristische moordpoging

Enige overlevende Parijs-terrorist

Abdeslam en Ayari waren beiden afwezig bij het vonnis. Abdeslam zit in een zwaarbewaakte Franse gevangenis in afwachting van zijn proces over de aanslagen in Parijs. In februari verscheen hij bij de aanvang van het strafproces in België eenmalig in het openbaar, daarna zei hij tot verrassing van zijn eigen advocaat er geen zin meer in te hebben. Abdeslam heeft eerder gezegd dat hij de Belgische rechtspraak niet erkent en zich alleen neerlegt bij de 'wil van Allah'.



De rechter acht het bewezen dat het drietal in de schuilwoning in Brussel had afgesproken zich met vuurwapens te verdedigen in het geval ze door de politie zouden worden ontdekt. In totaal hebben de drie terroristen 34 kogels afgevuurd 'met de bedoeling te doden', aldus de rechter. De twee moeten ook 315 duizend euro schadevergoeding betalen aan een agent die zwaargewond raakte en 142 duizend euro aan de Belgische staat. Voor vijf andere agenten bepaalde de rechtbank de schadevergoeding op 10 duizend tot 15 duizend euro.



Abdeslam blijft in Frankrijk tot zijn proces. Abdeslam zal pas aan België worden uitgeleverd als hij eerst zijn straf in Frankrijk heeft uitgezeten. De arrestatie van Abdeslam en Ayari leidde enkele dagen tot de aanslagen in een Brusselse metro en het vliegveld Zaventem die 32 mensen het leven kostte en 300 gewonden maakten. Naar verluidt zou de terreurgroep toen versneld hebben gehandeld omdat de grond hen te heet onder de voeten werd.