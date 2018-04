Tweederde meerderheid voor partij van Orbán nu bijna alle stemmen in Hongarije zijn geteld

Nu nagenoeg alle stemmen geteld zijn, is duidelijk dat Orbán zijn tweederde meerderheid te pakken heeft. Het gaat om 133 zetels in een parlement van 199. Orbán kreeg 5 procent stemmen meer dan tijdens de laatste verkiezingen van vier jaar terug. Door het complexe kiesstelsel van Hongarije vertaalt dat zich niet in meer zetels.



De partij van Orbán behaalt dus een behoorlijke comfortabele overwinning, en dat ondanks de corruptieschandalen van de voorbije weken in en rondom de regeringspartij. Met de tweederde meerderheid kan Orbán straks grondwetswijzigingen doorvoeren. Ook ligt het voor de hand dat hij organisaties uit het maatschappelijk middenveld verder de duimschroeven zal aandraaien.



Het rechtspopulisme in Europa behoudt met Orbáns herverkiezing zijn onofficiële vaandeldrager. Het is het succes van een man die nooit zuinig is met angstscenario's. Oppositiepartijen in dienst van 'buitenlandse belangen' staan klaar om het land over te nemen, verklaarde Orbán tijdens zijn afsluitende campagnespeech, vrijdag in Székesfehérvár. 'De laatste keer dat we op zo'n kruispunt stonden, was in 1990, hij het einde van het communisme.'