Twee Turkse oppositiejournalisten op borgtocht vrijgelaten

Uitgerekend op de Dag van de Persvrijheid begint Turkije met grootste zaak tegen vrije pers

Op 22 juli 2017 begont in Turkije een strafzaak tegen kopstukken van de toonaangevende krant Cumhuriyet. Het belangrijkste doelwit, oud-hoofdredacteur Can Dündar, is naar Duitsland uitgeweken.



Aanleiding van het meest geruchtmakende proces tegen journalisten in Turkije is de grootste scoop in jaren van Cumhuriyet: de geheime dienst leverde wapens aan Syrische jihadisten. De Volkskrant sprak in november met Enis Berberoglu, een van de drie verdachten.



Boven Turkije hangt een wolk van angst, zegt Dündar in een interview dat Margriet Oostveen in augustus 2016 had met de ex-hoofdredacteur van Cumhuriyet. 'De druk is zo groot dat niemand me kan bijvallen. Zelfs bellen moet je vermijden.'