Twee Duitse vrouwen doodgestoken in badplaats Egypte: 'Gerichte aanval op toeristen'

De dader is van een openbaar strand eerst naar het Zahabia Hotel gezwommen en heeft daar twee vrouwen vermoord en twee anderen verwond. Hierna sprong hij over een muurtje en zwom naar het strand van het Sunny Days El Palacio Resort hotel, waar hij nog twee mensen neerstak. 'Hij had een mes bij zich, en stak beide slachtoffers drie keer in de borst', zei het hoofd beveiliging van het El Palacio Hotel tegen persbureau Reuters. 'Ze stierven op het strand.'



Volgens een andere beveiliger was de dader op zoek naar buitenlanders. 'Wegwezen, ik hoef geen Egyptenaren', zou hij hebben gezegd. De man is opgepakt en lokale media melden dat het om een 27-jarige student uit het noorden van Egypte gaat. Hij zou geen strafblad hebben.



De badplaatsen aan de Egyptische Rode Zee hebben door onrust en aanslagen al jaren te kampen met een forse toeristendaling. Vorig jaar januari werden er in Hurghada ook al toeristen aangevallen met een mes. Toen verwondden twee IS-sympathisanten drie mensen in het vakantieoord. In 2015 werd er bij de badplaats Sharm el-Sheikh een Russisch vliegtuig uit de lucht geschoten door de Egyptische tak van IS. Alle 224 inzittenden, inclusief de bemanning, kwamen daarbij om het leven. Ondanks de aanslagen wordt er dit seizoen in elk geval door TUI en Corendon ook vanuit Nederland nog op Hurghada gevlogen.