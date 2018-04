Twee doden doordat bestuurder op terras inrijdt in Münster en twee Nederlandse gewonden

'Duidelijk geen ongeluk'

Volgens een onderzoeksgroep van de doorgaans goed ingevoerde Süddeutsche Zeitung en de regionale publieke omroepen NDR en WDR is de dader een in 1969 geboren Duitser met psychische problemen. Lokale autoriteiten bevestigen dat de bestuurder een Duitser was, maar laten niets los over zijn psyschische gesteldheid. 'We onderzoek alles en kijken in alle richtingen. Het was in ieder geval duidelijk geen ongeluk.' De dader was de politie al eerder opgevallen door agressief gedrag en vernielingen. In zijn huis werd onder andere een onklaar gemaakte AK-47 gevonden.



De politie zegt dat het gevaar is geweken, maar geruchten over eventuele andere daders wel na te gaan. Volgens enkele ooggetuigen zouden mogelijke andere daders na de crash zijn gevlucht. 'Wij hebben hier nog geen bewijs voor gevonden', aldus de politie enkele uren na de aanslag. 'Maar we sluiten niks uit.'



De slachtoffers zaten op een van de eerste lentedagen van het jaar op een terras dat bij de Grosser Kiepenkerl hoort, een beroemd restaurant in het oude centrum van de Duitse stad. Het terras is afgeschermd door parkeerpaaltjes en bevindt zich in voetgangersgebied. Zes gewonden bevinden zich in kritieke toestand. Een Nederlandse vrouw raakte lichtgewond.



De politie riep zaterdag iedereen op uit de binnenstad weg te blijven. Er was al een enorme politiemacht op de been vanwege een Koerdische demonstratie. Een deel van het centrum is hermetisch afgesloten.