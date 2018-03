Twee doden bij gijzeling en schietpartij in supermarkt Zuidwest-Frankrijk

Schietpartij

Aan de gijzeling ging een schietpartij vooraf waarbij twee agenten onder vuur werden genomen. Een agent raakte daarbij gewond. Dit was rond half elf in de ochtend in de toeristenplaats Carcassonne. Ongeveer een half uur later viel hij de supermarkt binnen in Trebès dat ongeveer 5 kilometer verderop ligt in de regio Aude. De schutter verschanste zich in de supermarkt, een filiaal van de keten Super U.



Frankrijk is de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van verschillende islamitische aanslagen. Vooral de aanslagen in Parijs in 2015 en Nice in 2016 raakten het land diep. President Macron hief afgelopen november de noodtoestand in het land op, die heerste sinds de aanslagen in Parijs. Ter bestrijding van het terreurgevaar heeft Macron toen elementen uit de noodtoestand overgeheveld naar een nieuwe wet tegen het terrorisme.