Twaalf doden bij zelfmoordaanslag op kiescommissie in Libische hoofdstad Tripoli

Chaos in Libië

De aanslag komt nadat eerder deze week de groep landen die probeert de orde in Libië te herstellen, zich achter het houden van presidents- en parlementsverkiezingen stelde. De kiescommissie heeft tot nu toe een miljoen nieuwe kiezers geregistreerd. Wanneer de bevolking naar de stembus kan gaan, is echter nog niet bekendgemaakt.



Sinds de opstand die leidde tot de val en dood van dictator Moammar Kadhafi in 2011, heerst er chaos in Libië. Bekend is dat zich islamitische terreurgroepen van IS en Al Qaida schuilhouden op afgelegen plaatsen in het land, maar dat er ook slapende cellen in grote steden aanwezig zijn.



De stabiliteit wodt ook bedreigd door de vele gewapende stammen die destijds hielpen met het verdrijven van Kadhafi. Sindsdien raakten zij onderling slaags. Die strijd woedt nog altijd. In Tripoli zetelt een door de VN gesteunde regering die Libië probeert te stabiliseren.