Tv-presentatrice en socialite Ksenia Sobtsjak neemt het in presidentsverkiezingen op tegen Poetin

Navalny doet Sobtsjak af als 'de ideale liberale kandidaat van het Kremlin'. Ook Ilja Jasjin, een ander kopstuk van de oppositie en ooit korte tijd de partner van Sobtsjak, had kritiek op haar besluit zich in de strijd om het Kremlin te werpen. Volgens hem is Navalny de enige oppositiekandidaat die kans heeft tegen Poetin, ook al loopt Navalny volgens peilingen ver achter op de Russische president.



In oppositiekringen wordt het besluit van Sobtsjak ook met achterdocht bekeken omdat haar vader Anatoli Sobtsjak de politieke peetvader was van Poetin. Die begon zijn politieke loopbaan als medewerker van de populaire hervormingsgezinde burgemeester van Sint-Petersburg. Er wordt zelfs gefluisterd dat Poetin haar peetvader was, maar dat heeft Sobtsjak altijd ontkend.



De geruchten dat Poetin en Sobtsjak onder één hoedje spelen werden ook aangewakkerd doordat Sobtsjak onlangs een bezoek bracht aan Poetin in het Kremlin. Maar volgens Sobtsjak was dat louter en alleen omdat ze bezig is met een documentaire over haar vader, die in 2000 overleed.