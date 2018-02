Turkse flirtpogingen met de EU gestoord door incidenten

Het verbaast Sinan Ülgen een beetje dat Nederland, met het terugtrekken van zijn ambassadeur, zo'n drastische stap heeft gezet. In de diplomatie is het gebruikelijk, zegt hij, om het lijntje van onderhandelingen open te houden zolang er geen overeenstemming is bereikt, en het geschil op een zacht pitje te laten voortsudderen.



En hij weet hoe het werkt. De voorzitter van denktank EDAM in Istanbul is voormalig Turks diplomaat. Ülgen diende onder andere in Brussel (EU) en New York (VN).